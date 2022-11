America’s Cup 2024 | svelate le date | calendario completo | programma e regolamento Chi sfiderà Team New Zealand? C’è Luna Rossa

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Mancano meno di due anni allaCup. Oggi sono stateufficialmente ledella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che avrà luogo nelle acque di Barcellona. La Finale che metterà in palio la Vecchia Brocca verrà disputata al meglio delle tredici regate (conquisterà il trofeo chi ne vincerà sette) traNew(detentore del titolo) e la compagine che si imporrà nella kermesse degli sfidanti (, Alinghi, Ineos Britannia, American Magic). LaCup inizierà sabato 12 ottobre (giorno di festa nazionale in Spagna) con due regate. Poi altre due regate il 13 ottobre e la gara 5 il 16 ottobre, seguita dalla finale della manifestazione femminile. Si riprenderà poi il ...

Barcellona - AC37 Event Limited (ACE) ha confermato oggi le date dell'Match della 37th AC. Il match tra il defender Emirates Team New Zealand e il vincitore della selezione degli sfidanti inizierà il 12 ottobre 2024 (festa nazionale in Spagna) con le prime ...Gli uomini di Luna Rossa hanno lavorato alacremente nelle ultime due settimane per riparare l'albero maestro che si era danneggiato cadendo in porto e così il prototipo è tornato a solcare l'acqua a ...