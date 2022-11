(Di mercoledì 30 novembre 2022) Fiumicino – Anche quest’anno per le feste natalizie ilDadi Fiumicino si tinge di solidarietà. Dal 3 all’18 dicembreinfatti, con il Patrocinio del Comune di Fiumicino, “”: ladia favore deipiù. Chiunque voglia può portare un giocattolo nuovo o usato, ma in buono stato, e lasciarlo in regalo ai piccini meno fortunati. Il punto diè allestito nello spazio di fronte a Cisalfa e si può “donare” dalle 16 alle 20. Il 18 dicembre, all’interno di una grande festa aperta a tutti e che avrà inizio alle ore 16, tutti i regali saranno consegnati alla Caritas diocesana di Porta-Santa Rufina che da sempre opera nel campo del servizio e della ...

Al Parco Da Vinci torna "Giocattolando": la raccolta solidale di giochi per i bambini più bisognosi Una sorpresa che rimarrà certamente impressa nella memoria di coloro che ne fruiranno: quest'anno per chi si troverà nei pressi del Parco Commerciale Da Vinci, ci sarà una riproduzione di via San Greg ...Storia, tradizione, opere d'arte: l'evento "Il presepe napoletano al Parco Da Vinci", è stato inaugurato il 25 novembre, con un grande pubblico accorso da tutte le parti d'Italia ed è possibile ammira ...