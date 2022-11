The Witcher | il remake del GdR d’azione sarà open world

3 sta per tornare in versione next - gen, con una nuova versione pensata per le piattaforme di attuale generazione, sebbene a quanto pare i fan hanno deciso di rispolverare anche...... il nome in codice con cui è stato anticipato inizialmente il remake del primo capitolo della saga. Il titolo del 2007 è invecchiato decisamente male e CDPR si è dichiarata pronta a ...Il mondo del lupo bianco Geralt di Rivia si apre: CD Projekt RED conferma che il remake del primo The Witcher sarà interamente open world.L'azienda cinese vivo ha presentato il nuovo smartphone entry-level Y02 ad un prezzo incredibile al cambio. Il device sarà venduto in Indonesia, mentre si aspetta la disponibilità su altri mercati.