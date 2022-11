Sonia Bruganelli dice “addio” al GFVip | “Mi prendo una pausa”

(Di martedì 29 novembre 2022) Anche ieri sera la moglie di Paolo Bonolis si è mostra diretta e schietta con alcuni concorrenti, lasciandosi ancore a qualche battuta poco felice anche nei confronti di Giulia Salemi.non si nasconde mai dietro un dito e quel che pensa di certo non lo manda a dire. Qualcuno infatti ha parlato più L'articolo proviene da KontroKultura.

Gf Vip, Nikita su Antonella: 'Edoardo la controlla sul cibo altrimenti 'svacca'' Gf Vip, l'annuncio di Alfonso Signorini: 'Ci saremo anche di sabato' GF Vip,umilia Oriana in lacrime:...... non troppo velato, era agli attacchi ricevuti dalla concorrente venezuelana dall'opinionista, con la quale Salemi in queste puntate ha scambiato più di una frecciatina. "Scusami ...Dopo la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, la Bruganelli al centro di una bufera mediatica: i telespettatori si sono schierati con Giulia Salemi e Oriana Marzoli e criticano duramente la ...Lo speaker romano Edoardo Donnamaria ha preso le difese di Oriana Marzoli dopo la complessa puntata di ieri sera ...