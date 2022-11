Resuscitati 13 virus "zombie" intrappolati per millenni nel permafrost della Siberia

13"zombie" che erano rimasti intrappolati per millenni nel permafrost della Siberia : il più antico risale a quasi 50.000 anni fa e, al pari degli altri, ha dimostrato di essere ...Quasi 50.000 anni è, per i, un record assoluto : il più giovane tra inello stesso laboratorio aveva comunque la veneranda età di 27.000 anni. E in teoria sarebbe possibile ...Resuscitati 13 virus "zombie" che erano rimasti intrappolati per millenni nel permafrost della Siberia : il più antico risale a quasi 50.000 anni fa e, al ...La pandemia da COVID-19 ci ha insegnato come possiamo essere vulnerabili dinanzi all’improvvisa circolazione di un virus non conosciuto. Purtroppo, col ...