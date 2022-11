Pinocchio | un libro svela i segreti della realizzazione del film di Guillermo del Toro

Leggi su movieplayer

(Di martedì 29 novembre 2022) Un nuovoracconta il dietro le quintedi, il nuovodidel, tra concept art e interviste. Dal 4 dicembre arriverà in alcuni cinema, prima del debutto su Netflix previsto il 9 dicembre, il, il progetto ideato dadelispirato al classico di Carlo Collodi e, per chi volesse scoprire qualche dettaglio in più del lavoro compiuto dietro le quinte è in arrivo unricco di curiosità, immagini e interviste. Il sito ScreenRant ha infatti pubblicato in anteprima alcune immagini tratte dal volume, dando un assaggio di quello che potranno vedere i fan. Ildel ...