Nonna Anastasia corona un sogno grazie a RTL 102 5 | conoscere Massimo Ranieri

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022), 109 ANNI,UNA RTL 102.5:è la diva dei social. A centonove anni, la signora – un’ex professoressa di Lettere con una laurea conseguita all’inizio del secolo scorso – gode di ottima salute. Napoletana doc, brillante e simpatica, è la nonnina più amata in rete. Non vuole svelare il suo segreto di longevità, ma ha unda sempre:. Ea RTL 102.5 lo ha realizzato. Leggi anche –> oriana marzoli riceve un messaggio di supporto dai fan la reazione della vip L’INCONTRO IN RADIOVISIONE L’incontro è avvenuto a sorpresa in ...