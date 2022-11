La Conferenza Stampa di Raiplay con Valerio Lundini ospite e non autore

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 novembre 2022) LaCosa succede quando 300 ragazzi, tra i 15 e i 20 anni, incontrano personaggi dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della politica per porgere loro delle domande? E’ questo il fulcro de La, il nuovo programma – senza conduzione – disponibile suda domani, mercoledì 30 novembre 2022. In ciascuna puntata, i giovani protagonisti dovranno infatti prenotarsi, tramite alzata di mano, per fare una domanda all’di turno, proprio come avviene tra i giornalisti in una vera e propria. Ad inaugurare il giro di interviste Stefano De Martino. Compito degli ‘intervistatori’ sarà quello di porre ai vari personaggi dei quesiti, per un totale di 30 minuti, non solo legati all’attualità, ...