Ischia | il prefetto e il sindaco di Napoli sull’isola per un vertice

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi, Claudio Palomba, ed ildella città metropolitana di, Gaetano Manfredi, sono giunti al centro operativo comunale di Casamicciola dove tra poco parteciperanno ai lavori delper fare il punto sull’attività di ricerca degli ultimi quattro dispersi e sull’assistenza alle famiglie di sfollati di via Celario, nella parte alta del centro isolano. E proprio in questa zona che prosegue frenetica l’attività dei soccorritori. Al momento sono presenti anche alcuni cani molecolari. L’obiettivo è quello di accelerare le operazioni di ricerca prima che torni il maltempo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... 31 anni, la prima vittima ritrovata, e un'altra giovane donna , come riferito ieri daldi ... frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti sui fatti dinominerà un pool di ...... presieduto dal commissario straordinario del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra, nominata dal Consiglio dei ministri, anche commissario per l'emergenza ad. È stato ieri il...Tommaso Pellegrino denuncia: i fondi siano utilizzati per ripristinare i servizi essenziali. Ecco la nota stampa del Capogruppo di Italia Viva ...Accelerare la ricerca dei quattro dispersi dell'alluvione di Casamicciola. Si riparte questa mattina con la preoccupazione che la pioggia, annunciata tra oggi e domani sull'isola di ...