In sovrappeso il 26 | 3% di bambini e ragazzi italiani Abodi | «Più palestre e ginnastica nelle scuole»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Contrastare il fenomeno dele dell’obesità a partire dalla scuola, aumentando lee le ore di educazione fisica anche per tutte le classi delle primarie, soltanto per la quinta classe, ma per «tutte e 5 le classi della scuola primaria». È la linea del governo, illustrata dal ministro dello Sport, Andrea, a margine del Consiglio Educazione, Giovani, Cultura e Sport a Bruxelles. Un incontro che si è svolto nel giorno in cui il quarto Italian Barometer Obesity Report ha messo in evidenza come il 26,3% die adolescenti, nella fascia compresa tra i 3 e i 17 anni, è in. Lo studio: il 26,3% die adolescentiè inIn termini assoluti, si parla di 2,2 milioni di ...