È stata una decisione difficile | Binotto | lo sfogo nel giorno dell' addio

(Di martedì 29 novembre 2022) L'ufficialità è arrivata: Mattianon è più il team principala Ferrari e diràalla sua carica il 31 dicembre 2022. L'amministratore delegato Benedetto Vigna lo ha ringraziato tramite comunicato, annunciando "il processo per identificare il nuovo team principal, che dovrebbe concludersi nel nuovo anno". "Desidero ringraziare Mattia — le parole'a.d. nel comunicato Ferrari — per i suoi numerosi e fondamentali contributi nei 28 anni passati alla Ferrari, e in particolare per la sua guida che ha portato il team ad essere di nuovo competitivo nella scorsa stagione". Sotto la gestione disono arrivate infatti 3 vittorie nel 2019 (2 Leclerc, 1 Vettel) e 4 nel 2022 (3 Leclerc, 1 Sainz), ma anche un biennio 2020-2021 con pochissimi sorrisi e l'ombra di un accordo mai rivelato tra ...

Mattia Binotto, nell'annunciare la sua decisione, ha affermato "credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia per me decisione difficile". "Lascio un'azienda che amo, della quale ... Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia per me decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di ...