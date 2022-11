Chi | clamoroso scoop | Ilary Blasi riparte dal vichingo Bastian

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Il settimanale Chi ha pizzicatoin compagnia di un altro uomo: ecco chi è ildi Chi sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre:sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. Le immagini sono inequivocabili, esembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche laha ritrovato sorriso e ...