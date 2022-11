Casamicciola | De Luca | “Valanga di chiacchiere e polemiche inutili” VIDEO

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “In Italia abbiamo questo singolare privilegio, che le disgrazie diventano sempre doppie.Prima c’è la disgrazia delle valanghe di fango e di acqua, poi c’è la disgrazia delladie diche non servono a cambiare di una virgola la situazione.al vento in un Paese che non ha nè la forza politica, nè il coraggio per fare le scelte che sarebbero necessarie. È tempo perso”. A dirlo, in merito alleper la tragedia di Ischia, il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine di un’iniziativa a Salerno. “Siamo ancora in una fase di piena emergenza, si sta cercando innanzitutto, è questa la priorità, di recuperare i corpi di altri nostri concittadini che sono morti. Poi ...

Ma qual è la situazione in lombardo - veneto e cosa si può fare per evitare tragedie come quella diLo spiegano Carla Iadanza, ricercatrice Ispra, eDei Cas, responsabile del ......si riferisce al commissario prefettizio che sta guidando in modo inappuntabileda ... Scontro DeGoverno per la nomina del CommissarioIl personale di soccorso lavora ininterrottamente per cercare di mettere in sicurezza l’area interessata. Tra oggi e domani sono previste nuove piogge, ma al momento non è stata diramata alcuna allert ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...