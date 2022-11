Angelo Pintus | la gioia più grande dopo le difficoltà | è nato Rafaél

Leggi su dilei

(Di martedì 29 novembre 2022) Commovente post Instagram di, che ha annunciato la nascita del piccolo. Nel suo messaggio ha voluto però soprattutto ringraziare sua moglie, Michela Sturaro, per laforza dimostrata nei mesi passati. La donna ha infatti dovuto sopportare i dolori di una gravidanza difficile. Il famoso comico aveva già svelato il nome del bambino, scelto per omaggiare la compianta Raffaella Carrà.è papà: gravidanza difficile per sua moglieè diventato papà a 47 anni. Sua moglie Michela Sturaro ha dato alla luce il piccoloe a lei vanno i ringraziamenti del marito. Splendido il suo post Instagram, nel quale elogia laforza della sua compagna di vita. I due si sono ...