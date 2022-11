Perisic | 'Mi manca l'Italia | l'Inter sarà sempre casa mia E mi aspetta il Milan'

L'unico cheormai all'appello è André Onana , che giocherà domani il suo primo match in ... tra cui si possono ricordare Mateo Kovacic , venduto al Real Madrid, Ivan, passato al ...Spizzata di Ivan, respinge Bono, poi Lovren conclude a rete, ma Amrabat salva sulla linea. ... Finisce così una partita vivace in cuisolo il gol. IL TABELLINO MAROCCO (4 - 3 - 3) - Bono; ...L'esterno del Tottenham parla del Mondiale in Qatar e del suo rapporto con il nostro Paese: "È dove sono rimasto più a lungo, ma a febbraio torno per sfidare il Milan in Champions League" ...Intervistato dall'edizione odierna di SportWeek, il portiere dell'Inter Andre Onana ha raccontato il suo approdo in nerazzurro: "Ero all’Ajax e un paio di anni fa Piero Ausilio si avvicina per la ...