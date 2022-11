Manovra 2023 | bozza | stop obbligo Pos fino a 60 euro

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Sale da 30 a 60il limite minimo per il quale agli esercenti non verranno comminate sanzioni nel caso di mancato utilizzo del Pos per i pagamenti. Lo prevede la nuovadella. Le sanzioni previste, infatti, si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore a 60. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

