Bimbo di 13 mesi in overdose per droga. Ricoverato a Palermo

Si trova ricoverato all'ospedale dei Bambini a Palermo, attualmente affidato al direttore sanitario del nosocomio, un bambino di tredici mesi che ha ingerito della cannabis. Durante gli accertamenti e una Tac hanno riscontrato anche una frattura cranica. I sanitari hanno contattato le forze dell'ordine e la procura per ...