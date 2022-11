Ancona | camion si ribalta e schiaccia ambulanza e auto | due morti e un ferito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Due persone, un volontario del 118 e un paziente, sono morte in incidente avvenuto nelle Marche. Unsi èto e hato un’della Croce Rossa e un’mobile che viaggiano nella corsia a fianco lungo lo svicolo di collegamento tra il casello diNord e la SS76, nel territorio di Falconara Marittima. Le due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere nel mezzo di soccorso e una terza è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero in ospedale. Il conducente del mezzo pesante è illeso ma in stato di choc. Lo svincolo è stato chiuso al traffico. Nell’incidente è rimasto coinvolta parzialmente anche una seconda vettura. Sul luogo i vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberare le persone incastrate, la polizia stradale e il 118. ...