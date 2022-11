Violenza donne | musulmani con scarpe rosse in piazza a Fano

Il post di Arisa contro gli haters Nella giornata mondiale contro lasulle, Arisa ha finalmente preso posizione contro i suoi detrattori. Sotto i loro tweet ha scritto, rimettendoli in ...I partecipanti hanno indossato copriscarpe di colore rosso e mostrato cartelli in italiano e in arabo: "No allasulle", "Lasulleè un reato", "L'islam è contro la ...Cori e striscioni a sostegno delle ragazze iraniane, altri contro il governo Meloni A Roma migliaia di donne sono scese in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne… Leggi ...C’è un grande striscione rosso a chiudere il corteo di Roma contro la violenza sulle donne. “Meloni vattene!“, si legge. I ragazzi e le ragazze che sfilano per la manifestazione ‘Non una di meno’ diet ...