Ue spaccata sul gas | bordate tra i vertici | il price cap così non funziona

(Di domenica 27 novembre 2022) Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, è stata ospite dell'edizione del 27 novembre di Che tempo che fa, programma tv condotto la domenica sera da Fabio Fazio su Rai3. La leader europea ha iniziato il suo discorso mandando un messaggio sul dramma di Ischia: “Prima di tutto volevo mandare un abbraccio agli abitanti di Ischia. So come è difficile, per le vittime, i dispersi, le persone che stanno ancora cercando... Il parlamento Europeo è affianco a tutti gli abitanti”. Metsola ha poi approfondito i temi e le problematiche interne all'Ue: “Per me l'Europa è la pace, la dignità e la libertà. Sta a noi che abbiamo responsabilità politica trovare soluzioni europee. Dobbiamo essere insieme, perché siamo forti solamente insieme, deboli se siamo soli. Gas? Finalmente abbiamo una proposta concreta sul tavolo per ilcap, dopo mesi di richieste dal ...