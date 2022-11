Stato di emergenza per un anno a Ischia

Leggi su agi

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - Èproclamato lodipere durerà almeno un. Il Condiglio dei ministri ha scelto Simonetta Calcaterra come commissario straordinario e in sostitutuzione del sindaco nel Comune più colpito. Per l'attuazione dei primi interventi urgenti, di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, sono stati stanziati due milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e sarvalutati gli ulteriori stanziamenti necessari per il completamento delle attività. Sarprorogati gli adempimenti fiscali e contributivi fino a dicembre 2022, per i residenti ae per gli operatori economici dell'isola, mentre la proroga ...