ilGiornale.it

Secondo quanto raccontato dalla vittima, veniva continuamente insultata e denigrata,con calci e pugni ed anche minacciata di essere uccisa, insieme alla sua famiglia in Romania. In un caso,...Sposa una donna molto più giovane poi la picchia e la schiavizza. Si tratta di un insegnante. L'uomo, di 60 anni, residente ad Alatri, è stato rinviato a giudizio. Picchiata, schiavizzata, promessa in sposa: l'incubo di una 14enne La ragazza è stata maltrattata da una coppia di Basilea. Non è la prima volta che succede in Svizzera. BASILEA - Una paga misera di 300 franchi al mese. Un letto minuscolo nella camera dei bambini. Bo ...