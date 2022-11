(Di domenica 27 novembre 2022) All'evento di Wall of Dolls un pomeriggio di spettacoli e testimonianze per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne

La Repubblica

... il cui presidente, Alfredo De, nel suo indirizzo di saluto, ha specificato che l'...sottolineando la difficoltà ad intervenire in assenza della volontà di denunciare da parte della. La ...... il cui presidente, Alfredo De, nel suo indirizzo di saluto, ha specificato che l'...sottolineando la difficoltà ad intervenire in assenza della volontà di denunciare da parte della. La ... Pasquale, vittima due volte: la madre uccisa dal padre dodici anni fa. "Noi lasciati soli" Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L’illustratrice: «Non riuscivamo a scappare, ci siamo salvati salendo al terzo piano». Il sacerdote: «Mi hanno chiesto conferma sull’identità di una vittima, ma il suo viso era irriconoscibile» ...