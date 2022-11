“Ma come ti permetti?!” Ballando con le Stelle | tensione alle stelle Milly costretta ad intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Selvaggia Lucarelli, nuove tensioni tra i giudici di. Di recente la giornalista e giudice della trasmissione si è lasciata andare ad alcune riflessioni nel corso di un’intervista per Davide Maggio. Sevaggia ha parlato del ruolo della televisione, ma è anche tirato in ballo questioni relative al suo rapporto con gli altri giudici del programma,con Carolyn Smith. Poi durante la diretta tv del 26 novembre, la Lucarelli ha sottolineato molto altro davanti a tutti. Ecco le sue parole. Selvaggia Lucarelli attacca i giudici di. La giornalista è nota per non avere mai peli sulla lingua e anche nel corso della puntata del 26 novembre ha dimostrato di dire in faccia quello che pensa. Proprio al termine dell’esibizione tra Ema Stockholma e Angelo Madonia, le parole rivolte ai giudici hanno sottolineato una situazione ...