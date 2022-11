Corriere dello Sport

Già alle prese con noti e gravissimi problemi extra - calcistici, a turbare la scarsissima quiete della nazionale dell'e del ct Carlos Queiroz è arrivato il durissimo intervento dell'ex ct della Germania Jürgen Klinsmann , ora membro del comitato di studio tecnico della Fifa per Qatar 2022, che ha aspramente ...L', che forse invece sa giocare meglio di come si è visto, non solo ha incontrato un'... Quando anni fa, l'operazione immobiliare di Portaa Milano, si arrestò per la crisi economica, fu il ... Iran, nuova bufera: durissimo botta e risposta tra Klinsmann e Queiroz Klinsmann stronca l'Iran e Queiroz: "Sono una disgrazia" In un’intervista alla BBC l’ex centravanti dell’Inter se l’è presa in particolare con lo stesso Queiroz: "Il modo di giocare dell'Iran è una ...Sono state formalizzate le motivazioni dell'arresto e le accuse nei confronti del rapper iraniano Toumaj Salehi, che è stato arrestato a fine ottobre per il suo sostegno alle proteste anti-sistema in ...