CdM | stato di calamità e 2 milioni per Ischia De Luca | Non si può tornare a vivere in quelle zone

12.30emergenza a Ischia per 1 anno Si è concluso dopo un'ora il Consiglio straordinario a Palazzo Chigi che ha dichiarato lod'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologi ...Lodi emergenza disposto per l'isola di Ischia durerà un anno. Ilha dichiarato lodi emergenza per Ischia. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lodi emergenza al quale farà seguito l'ordinanza ...A Roma si è svolta la manifestazione di Non una di meno, con striscioni e cori contro la premier Giorgia Meloni.Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d' Ischia , si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare di piazza Anna ...