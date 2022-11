A Natale tornano i burattini | in scena dal 3 al 28 dicembre | ecco il programma

Ecodellojonio

le sfide secondo l'iconico e irresistibile meccanismo che ha reso lo show un cult della ... tra cui le prime visioni CHI HA INCASTRATO BABBO(lun. 5 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e ...Sabato 17 alle 11 sarà il momento delle scuole al mercato coperto con " Undi auguri" e poi la consegna dei doni agli ultrà 95enni per l'intera giornata, da parte della Pro loco, in centro ... A Castrovillari tornano i Mercatini di Natale. Ecco quando | EcodelloJonio.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi: “Natale nel Borgo di Tussio” torna quest’anno dal 3 al 4 dicembre 2022. Strade e piazzette si animeranno di luci, ...