Renard | «Per i sauditi non arrivare agli ottavi sarebbe un fallimento | non è un popolo realistico»

(Di sabato 26 novembre 2022) Fin qui, Hervéè l’allenatore del momento del Mondiale in Qatar. La vittoria in rimonta sull’Argentina, il video che lo ritrae all’intervallo imbufalito coi propri giocatori. Il quotidiano francese Le Figaro lo ha intervistato prima dell’inizio dei Mondiali e pubblica l’intervista nel supplemento sportivo uscito oggi. «Quando l’Arabia Saudita mi ha contattato, ne ero sorpreso. Dobbiamo essere onesti, culturalmente, è un Paese completamente diverso e questa era la domanda principale. (…) La mia famiglia e io viviamo in una sorta di residence con un supermercato, un piccolo cinema, attività per bambini, piccoli ristoranti, un hotel, è piuttosto grande. Una città nella città. Ci sono sempre più marchi e ristoranti che aprono a Riyadh (la capitale). Vivere sul posto rientrava negli accordi contrattuali. Sono lì con uno staff di cinque persone, ed è un privilegio. È ...

