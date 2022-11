Reggio Calabria | esplose due bombole Gpl in magazzino | un morto e 2 feriti

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – E di une dueil bilancio di un’esplosione avvenuta stamane a Bagnara Calabra, in provincia di. A causare la deflagrazione sarebbe stato lo scoppio di dueGpl in un. I duesono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tragedia a Bagnara Calabra , in provincia di, in seguito all'esplosione di bombole di gas che hanno provocato un morto e due feriti gravi. Secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco la deflagrazione sarebbe avvenuta all'... Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina all'interno di un magazzino a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, uccidendo un ...