Quando la storia abbassa la saracinesca

(Di sabato 26 novembre 2022) Negozi storici e artigiani stanno chiudendo un po’ dappertutto, messi a dura prova non solo dal caro bollette e dagli affitti sempre più costosi, ma anche dall’ondata inarrestabile di catene multinazionali, ristoranti etnici, mini market, bed&breakfast... Così, soprattutto nelle zone centrali, a sparire sono la qualità, il valore della tradizione e tante professionalità. Dietro il bancone c’è ancora una vecchia foto con la dedica. Barbara Stanwyck, una delle più celebri dive di Hollywood dagli anni Trenta in poi, nei suoi soggiorni romani aveva una tappa fissa: il negozio di guanti Catello D’Auria. Qui la tradizione artigiana si è tramandata dal 1894. Hanno varcato l’ingresso in via Due Macelli politici e personaggi dello spettacolo. La regina Elisabetta si faceva mandare i pezzi più pregiati. Ora il negozio è sotto sfratto. Il proprietario non ce la fa più a pagare l’affitto. In ...