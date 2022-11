Pardo sbarca sulla Rai con un nuovo programma

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 26 novembre 2022) Il conduttore di DAZN Pierluigisulle reti Rai. A partire dalla giornata di oggi, sabato 26 novembre, alle ore 18.10 su Rai 2, prende il via uno speciale in quattro puntate di “Ti sembra Mondiale?”, uncondotto dal telecronista ex Sky e Mediaset, attualmente volto della piattaforma di sport in streaming che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.