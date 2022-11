«Non credo al suicidio di Tenco Il messaggio che lasciò è troppo stupido E lui non era stupido» 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Ricky Gianco. Cantante, compositore e discografico, è considerato uno dei padri della musica rock italiana. A 17 anni ha fondato la band “Ricky Sanna e il suo complesso” con Luigie Enzo Jannacci. Nel 1961 è entrato nel Clan Celentano, la casa discografica di Adriano. Ha scritto canzoni per Mina, Patty Pravo, Little Tony e tanti altri. Racconta l’incontro con Celentano, quando aveva 18 anni. «Mi sente cantare all’Alcione (o allo Smeraldo). “Oe tu sei forte mi dice… Come ti chiami? Ricky? Peccato che non hai la erre”. Già, era un grave problema. Non mettevo la lingua correttamente fra i denti. Ne parlai con mia madre che mi mandò a lezione di dizione. E nel giro di qualche mese, mettendoci molto impegno, la erre riapparve. Tempo dopo incontro Celentano che mi dice subito “ma tu sei quello che non aveva la erre, come hai fatto?”. E ...