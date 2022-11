Messi salva una brutta Argentina

(Di sabato 26 novembre 2022) L’invenzionei Leoed il gol di Enzo Fernandez regalano la prima vittoria in Qatar all’di Scaloni Non è stata una bellaquella che si è vista al Lusail Iconic Stadium contro ilco. L’Albiceleste ha infatti faticato a macinare gioco, soprattutto nel primo tempo, contro unco che si è limitato a difendere. LA DECIDE– Nella ripresa ci ha pensato Lionel. La pulce, al 64esimo, ha scaraventato una precisa botta col mancino nell’angolino: Ochoa battuto e partita che cambia. All’87esimo c’è spazio anche per il super gol di Enzo Fernandez, entrato dalla panchina. Nell’ultima partita del girone contro la Polonia, servirà però undiversa e più coinvolta sul piano del gioco. L'articolo proviene da ...

L'invenzionei Leoed il gol di Enzo Fernandez regalano la prima vittoria in Qatar all'Argentina di Scaloni Non è stata una bella Argentina quella che si è vista al Lusail Iconic Stadium contro il Messico.