Manovra 2022 | in nuova bozza Isee famiglie numerose e Ponte sullo Stretto

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “A decorrere dal primo gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del cinquanta per cento; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli difino a 40.000 euro”. E’ quanto prevede l’articolo 65 di unadella. Nella precedentedel provvedimento la misura non era dettagliata. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 e tenuto conto delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio relativa all’annoe ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie ...