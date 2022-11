Maltempo | donna salvata con un gommone nel Napoletano

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Questo pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia e personale della Protezione civile sono intervenuti in via Ripuaria in soccorso di una 57enne. Laaveva necessità di medicinali salvavita ma era rimasta bloccata in casa per l'allagamento della strada dovuta allo straripamento del fiume Sarno. Laè stata soccorsa con undella Protezione civile ed è stata portata al sicuro.