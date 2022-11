Francia | decisione shock di Lucas Hernandez dopo l’infortunio | il retroscena

(Di sabato 26 novembre 2022) Attimi di tentennamento. Un infortunio può mettere a dura prova l’integrità mentale di un calciatore. Il dolore, la lontananza dal campo, i tempi di recupero; tutti fattori che inevitabilmente vanno a condizionare la mente di un giocatore. Non è mai facile affrontare un infortunio, per di più se grave; a volte si riflette, si pensa di non poter tornare ad essere lo straripante calciatore di un tempo, si pensa addirittura di smettere. E questi sono gli stessi pensieri che devono aver annebbiato la mente dinegli ultimi giorni. Il terzino transalpino è stato costretto a lasciare il Mondiale in anticipo,aver rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un colpo durissimo da mandare giù, tanto cheavrebbe seriamente meditato di lasciare il calcio ...

A seguito dellaemessa dalla WBSC Europe per i tornei del 2023, Russia e Bielorussia ... Italia, Gran Bretagna, Svezia, Ungheria Girone C : Paesi Bassi, Croazia, Ucraina,Girone D ...... per colpa della sciagurata(condivisa con gli assistenti) di convalidare un gol di Tevez clamorosamente irregolare. Non dimentichiamoci di- Danimarca, partita - talismano dei ...Sull’incidente in cui ha perso la vita Leonardo, 19 anni, su corso Francia ordinate nuove indagini sullo «stato dei luoghi», cioè sul dosso e sull’asfalto ...Primo incontro tra i ministri dell'Interno Darmanin e Piantedosi dopo il braccio di ferro sul caso Ocean Viking. Tensione ancora alta al consiglio ...