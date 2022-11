Cordoba | «Skriniar è come me»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Su Tuttosport, l’ex difensore Ivanfa un’analisi del reparto arretrato dell’Inter di oggi e del futuro. Le sue dichiarazioni: IN CHI MI RIVEDO – «Dicoper l’aggressività, per quella voglia di andare a prendere il pallone. Finché non prende il pallone non è contento. É una vocazione.l’attaccante muore per far gol, lui muore per recuperare il pallone. Anch’io ero così». CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – «Dico John Lucumi e non perché sia colombiano. Lo seguo da quando giocava nel Calì e con la maglia della Colombia Under 17. Lo seguo anche oggi che gioca nel Bologna. É forte fisicamente, è mancino. Può fare il terzino o il centrale, può giocare a trea quattro». L'articolo proviene da Calcio News 24.