LA NAZIONE

Il calendario di eventi di "Accade d'Inverno" propone fino all'8 gennaio mercatini, concerti, teatro e danza, appuntamenti culturali ed ...Luminarie e addobbi ecosostenibili e a chilometro zero, frutto di un laboratorio aperto condotto da tre artiste, trasformanoin una città da fiaba per il Natale alle porte. Al tempo del caro energia a portare la luce e l'atmosfera natalizie nella città delle torri saranno inoltre piccoli pannelli solari. Tutto ... A San Gimignano il Natale è verde, luminarie e addobbi ecosostenibili a chilometro zero “È indispensabile una legge per la rigenerazione urbana consentendo alle realtà, come quella senese ricca di potenzialità, di esprimere le sue possibilità e di favorire lo sviluppo. In un momento cruc ...Oggi a Palazzo Chigi Saracini il convegno organizzato da Ance con il Rotary Club. Politici ed esperti a confronto ...