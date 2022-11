Udine3D Forum 25 e 30 novembre 2022

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 novembre 2022), il format creato da Confartigianato Udine dedicato alle tecnologie digitali, ritorna concentrando quest’anno la sua attenzione sul tema della conoscenza, intesa come capacità di produrre oggetti e servizi nuovi e creativi, ma anche di rivitalizzare le produzioni classiche. Una conoscenza che Udine 3Dintende contribuire a preservare, condividere e sviluppare. Quest’anno il festival, organizzato da Confartigianato Udine ritorna, ma in forma ridotta, articolato in due giornate – il 25 e 30– con tre incontri e al solito numerosi relatori che porteranno a Udine la loro visione sull’innovazione e le tecnologie digitali in continua evoluzione. Il primo appuntamento, “Le nuove tecnologie di manifattura digitale per l’artigianato artistico”, è in programma per il 25, ...