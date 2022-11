Triathlon | World Championship Finals 2022 | Flora Duffy domina e fa suo l’oro | 14a Steinhauser | 20a Zane

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si è chiuso il venerdì delledi Abu Dhabi. Dopo le gare riservate agli Under 23, è toccata alla prova di Èlite femminile, e in questo caso le azzurre non sono riuscite a classificarsi nella top10. Il successo è andato alla rappresentante delle Bermuda, la formidabile, che ha completato la gara (disputata su distanza olimpica) con il tempo di 1:53.24, piegando la resistenza della grande rivale, la britannica Georgia Taylor-Brown, giunta al traguardo a 1:04, mentre centra la medaglia di bronzo la tedesca Lena Meissner con un distacco di 2:35 secondi dalla vetta. Quarta posizione per la prima delle statunitensi, Taylor Knibb, con un gap di ben 3:16, quinta la francese Leonie Periault a 3:27, mentre è sesta la brasiliana ...

Settima posizione per il francese Paul Georgenthum a 54, ottava per il neozelandese Saxon Morgan a 57, nona per lo statunitense John Reed a 1:01, mentre completa la top10 l'israeliano Itamar Eshed a 1:...ROMA " Grande risultato per l'Italia del paratriathlon che, alleChampionship Finals, ottiene una fantastica medaglia d'argento. A conquistarla sono Francesca Tarantello (PTVI) e la guida Silvia Visaggi al termine di una gara strepitosa che le ha ...Una fantastica medaglia d'argento per l'Italia del paratriathlon, alle World Triathlon Championship Finals di Abu Dhabi, quella conquistata da Francesca Tarantello (PTVI) e dalla guida Silvia Visaggi ...ROMA (ITALPRESS) – Grande Italia e ottima Bianca Seregni, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella prova riservata alle Under 23 alle World Triathlon Championship Finals di Abu Dhabi.