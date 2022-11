Trianon Viviani | domani il recital di Eddy Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutisi esibirà, sabato 26 novembre, alle 21, alnel“Viva”. Il figlio di Vincenzo De Crescenzo, autore del noto brano Luna rossa, proporrà agli spettatori un viaggio cantato e raccontato che si dipana tra la fine dell’Ottocento per arrivare a oggi, con omaggi a alcuni pilastri dello spettacolo e della cultura, come Luciano De Crescenzo, Totò, Massimo Troisi, Renato Carosone e Roberto Murolo. Le canzoni interpretate dall’artista partenopeo saranno rese più suggestive dalla proiezione di video e foto di repertorio su un ledwall gigante, curata da Enzo De Crescenzo, nipote dell’autore e figlio di, nonché dj di Made in Sud. Ad accompagnare ...