Superbonus | De Luca | “Sito in tilt per le troppe richieste”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In Campania le domande di presentazione delle pratiche per accedere aledilizio verranno accettate anche via pec. “Con una decisione irresponsabile – ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo appuntamento settimanale sui social – il Governo ha stabilito che oggi è l’ultima giornata utile per presentare le pratiche del. In Campania abbiamo deciso di accettare che le domande possono essere presentate anche via pec anziché suldedicato che si e’ bloccato nella giornata di ieri dopo aver ricevuto centinaia di domande in un arco di tempo brevissimo. E così – ha spiegato – abbiamo dato l’ok alla Pec”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

