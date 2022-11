Quartieri Spagnoli a brivi | cori per Maradona | canti e fumogeni nella serata napoletana

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Diego Armandonon morirà mai nel cuore di chi lo ama, lo dimostra il tributo aia Napoli. Il 25 novembre del 2020 il corpo del più grande calciatore di tutti i tempi, di un trascinatore dentro e fuori dal campo ha lasciato il mondo terreno, ma il suo spirito, il suo mito, la sua leggenda non lascerà mai la storia. Perché Diego Armandocontinua a vivere, ne è convinto chi scrive questo pezzo, perché non lo ha mai visto giocare, ma lo adora come dio del calcio, ma soprattutto come uomo. Perché come ha sottolineato qualcuno oggi,era un grande uomo, oltre che giocatore inarrivabile. Ed è, diventato luogo di culto laico del mito che questo sentimento si condensa da stamattina, con la visita di Ferlaino, dei ...