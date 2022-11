PVF | Dalli UE vuole imporre utero in affitto in Europa

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LGBT. Pro Vita Famiglia: Commissario UEinin– «Le affermazioni del Commissario europeo per l’Uguaglianza, Helena, sulla libertà di movimento per le “famiglie Lgbt” – afferma Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – sono ambigue e molto gravi. La libera circolazione dei cittadini nell’Unione Europea è già garantita. Perché allora fare un distinguo per le “famiglie Lgbt”? Le parole dellafanno seguito alle altrettanto gravi affermazioni del presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione 2020 quando, riferendosi alla necessità di un riconoscimento reciproco del diritto di famiglia nell’UE, disse: “se sei genitore in un paese, sei genitore in ogni paese”. «In pratica, ...