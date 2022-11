Oroscopo Dicembre | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno Marte nel vostro segno vi dice di non accontentarvi di quello che avete raggiunto. Potete mettere a punto progetti più ambiziosi. Potete muovervi in nuove direzioni. Potete assaggiare la mela del peccato senza venir scacciati dall'Eden. Giove smette di osteggiarvi e vi prepara un 2023 tutto in discesa. La strada è illuminata e gli obiettivi sempre più chiari. Raggiungerli, non è difficile. Nel lavoro potete contare sull'aiuto prezioso di collaboratori e di chi crede in voi. Strategie vincenti anche nelle dinamiche affettive. Piacete, intrigate, conquistate, ammaliate. Chi passa il Capodanno con voi, è fortunato.