Messico | Lozano | “Con l’Argentina sarà diverso Le partite durano più di 90 minuti | servirà pazienza”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Hirvingha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro. “La sfida con la Polonia è stata complicata, abbiamo mostrato un voltoma un grande gioco. Ora tocca affrontare, che è un’altra rivale ricca di grandi giocatori: mi piace affrontare calciatori forti come loro, domani avrò l’occasione di farlo. Sfidarlistimolante, come ogni partita”. Il giocatore del Napoli ha poi continuato: “Cercheremo di giocarla nel migliore dei modi per cercare di passare il turno, e domani abbiamo un’occasione per riuscirci. Lepiù di 90, dobbiamo essere pazienti e giocare una partita molto intelligente.”. SportFace.

