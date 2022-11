Corriere

Gramsci per l'analogia), iriescono ad affievolire o a enfatizzare tutto. Sostanzialmente a loro piacimento. Perché sanno benissimo che senza di loro la macchina non funziona. Se fosse come ...... Musk sta dicendo aidell'Unione europea che su Twitter la censura non è tollerata e il ... ha scritto la deputata liberale Dita Charanzová (ceca) e Sophie in 't Veld (olandese) in una... LETTERA I burocrati riescono ad affievolire o a enfatizzare tutto