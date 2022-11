La missione di pace Onu in Mali rischia di fallire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sulla questione Onu in. La Francia è stato il primo paese a decidere di ritirare il proprio contingente. La stessa strada verrà percorsa da Germania, Regno Unito, Costa d’Avorio e Benin con l’Egitto che ha sospeso le operazioni a tempo indeterminato Ladidelle Nazioni Unite in(Minusma)di disgregarsi. Il rischio infatti è che chiuda i battenti in anticipo, per via della decisione dei paesi più potenti che contribuiscono al contingente di ritirare le proprie truppe. La posizione delle varie nazioni sullaOnu inLa Germania è solo l’ultima nazione ad aver deciso il ritiro dei suoi 1200 caschi blu entro maggio 2024. Il ministro della Difesa tedesco, Christine Lambrecht, ha dichiarato che la partenza del ...