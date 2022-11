Identificato l’autore di un incidente stradale con due ferite | ma poi dileguatosi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia municipale di Benevento rende noto che nel tardo pomeriggio di oggi ha provveduto a identificaredell’occorso in via Fratelli Rosselli, intersezione con via Cifaldi, nel pomeriggio di lunedì scorso, nel quale erano rimastedue donne. Il giovane autore del misfatto, che subito dopo il sinistro si era dileguato, D.DL. di anni 31, si è presentato in compagnia dell’avvocato di fiducia; lo stesso è risultato essere sprovvisto della patente di guida poiché revocata. A suo carico gli agenti della municipale, dopo aver avvisato il magistrato di turno, hanno proceduto con la denuncia a piede libero per guida senza patente e per omissione di soccorso, nel mentre l’autoveicolo Jeep verrà sottoposto a fermo amministrativo.in ...