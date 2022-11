Giustizia | Rossomando | ' obiettivo Pd è tutelare davvero sindaci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Pd vuole difenderela missione die amministratori. Per questo diciamo che il tema è sollevarli da responsabilità che non possono stare in capo a chi concretamente non è diretto responsabile di un fatto. Questo è il tema contenuto nella proposta di legge che come Pd abbiamo presentato". osì la vicepresidente del Senato e responsabiledel Pd, Anna. "L'abuso di ufficio è un tema già residuale dopo la riforma che ne ha ridotto la tipizzazione e tuttavia è giusto evitare che non ci sia chiarezza sulla sua concreta applicazione. Ma, ripeto, il problema fondamentale è far lavoraree amministratori con serenità, naturalmente con trasparenza e per l'interesse pubblico. Quanto alla Severino noi siamo con gli Italiani che hanno bocciato ...